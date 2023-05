Grenzschutzbeamte wurden von einem Mann bestochen, der einen fremden Pass benutzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein ukrainischer Staatsbürger hat versucht, Grenzbeamte zu bestechen, um sich der Verantwortung für die Verwendung eines fremden Reisepasses zu entziehen. Dies berichtet der Pressedienst des staatlichen Steuerdienstes der Ukraine.

„Ein 36-jähriger ukrainischer Staatsbürger, der von einer Auslandsreise zurückkehrte, kam an der Grenzübergangsstelle Dyakivtsi an der Grenze zu Rumänien an. Bei der Passkontrolle stellten die Grenzbeamten fest, dass der Mann die Ukraine im vergangenen Jahr mit dem Pass eines Bürgers eines anderen Staates verlassen hatte. Der Mann bot den Grenzbeamten ein Bestechungsgeld in Höhe von 1.000 Euro an, um nicht belangt zu werden. Die Tatsache des unrechtmäßigen Vorteils wurde von einem Mitarbeiter der Abteilung für innere Sicherheit des Grenzkommandos von Czernowitz festgehalten“, – berichtet der staatliche Grenzdienst.

Nachdem die Dokumente erstellt waren, wurde der Täter an die Nationale Polizei übergeben.

„Die Intoleranz gegenüber der Korruption unter den Grenzschutzbeamten ermöglicht es uns, die Mentalität der ukrainischen Gesellschaft zu ändern, eine professionelle Strafverfolgungs- und Verteidigungsbehörde aufzubauen und eine Grundlage für die vollständige europäische Integration der Ukraine zu schaffen“, versichert der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine.