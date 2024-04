Die Guerilla hat das am besten geschützte Öldepot der Krim erkundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Guerilla auf der Krim führt seit einigen Monaten eine Erkundung des Öldepots in Dschankoj durch, das von den Russen genutzt wird. Es handelt sich um eines der größten Öldepots – es wird von den Invasoren sorgfältig bewacht. Dies berichtet die Guerillabewegung Atesh.

Die Guerillas konnten die Wege der Logistik und die Ausrüstung identifizieren, die die Russen für den Transport von Ölprodukten verwenden.

Ihnen zufolge ist das Gelände des Öldepots umzäunt, es wird ständig patrouilliert und es gibt Dutzende von Kameras im Umkreis.

„Sie (die Kameras – Anm. d. Red.) sind sowohl an sichtbaren Stellen als auch an Punkten zur versteckten Videoaufzeichnung installiert, was zeigt, wie sehr die Angreifer diese Einrichtung schätzen“, heißt es in dem Bericht.

Die Guerillas haben bereits alle Informationen an die Verteidigungskräfte der Ukraine weitergegeben.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum Sonntag, den 28. April, in Dschankoj und im Bezirk Dschankoj der besetzten Krim eine starke Explosion zu hören war.