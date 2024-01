Guerillas haben gezeigt, womit Russland die Krim-Brücke schützt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Aktivisten der Guerillabewegung ATESH haben in Telegram gezeigt, womit Russland die Krim-Brücke „verteidigt“. Die Koordinaten der Ausrüstung der Angreifer in der Nähe der Brücke wurden an die ukrainischen Verteidigungskräfte weitergegeben.

„Die Antwort auf den russischen Raketenterror auf friedliche ukrainische Städte wird die massenhafte Zerstörung von militärischen Zielen der Russen sein. ATESH-Agenten arbeiten aktiv daran. Wir haben herausgefunden, dass die russischen Streitkräfte zwei Luftabwehrkomplexe in der Nähe der Brücke von Kertsch stationiert haben. Mit diesen Komplexen versuchen die Russen, die Brücke vor Marschflugkörpern der ukrainischen Streitkräfte zu schützen“, heißt es in dem Bericht.

Insbesondere wurde an einem der Standorte die Stationierung des SAM-Systems Pantsir C1/2 und der Abschussvorrichtung C400 registriert. Auf dem anderen – die Platzierung von drei Abschussrampen C400.

„Die Informationen wurden vor langer Zeit empfangen und an die ukrainischen Streitkräfte weitergegeben. Warten Sie auf die ukrainische Nacht, sie könnte stürmen“, fügte die Guerilla hinzu.