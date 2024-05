Heute werden keine Verbrauchsgrenzen für die Regionen erwartet - Ukrenergo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ein Kraftwerksblock in einem der Kernkraftwerke wurde repariert, so dass die für den 28. Mai geplanten Stromausfälle nicht angewendet werden, berichtet Ukrenergo. Was ist über die Situation im Stromnetz bekannt

Am 28. Mai werden die Stromverbrauchsgrenzen für Industrie- und Privatkunden in allen Regionen der Ukraine voraussichtlich nicht gelten. Der Grund dafür ist, dass ein Kraftwerksblock in einem der Kernkraftwerke außer Betrieb ist. Es sind Importe aus 5 Ländern geplant.

Dies wurde von Ukrenergo berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Frühjahr-Sommer-Reparaturkampagne in den Kernkraftwerken fortgesetzt wird, um den stabilen Betrieb der Kernkraftwerke während der Heizperiode zu gewährleisten. Dadurch kann es gelegentlich zu Stromengpässen im Stromnetz kommen.

Seit heute Morgen sind 405 Siedlungen ohne Strom. Aufgrund der Feindseligkeiten gibt es neue Stromausfälle in den Regionen Donezk, Sumy und Charkiw. * Am Abend und am Morgen wurden drei Hochspannungsleitungen von Ukrenergo in den zentralen und westlichen Regionen durch die Schutzmaßnahmen abgeschaltet.

Es gab keine Stromausfälle für die Verbraucher, die Leitungen wurden durch Automatisierung wieder ans Netz gebracht. Am 27. Mai erhielt die Ukraine auf Anfrage des polnischen Stromnetzbetreibers von 13:00 bis 17:00 Uhr überschüssigen Strom aus Polen.

Die Importe erfolgen den ganzen Tag über aus Rumänien, der Slowakei, Polen, Ungarn und Moldawien. Das Gesamtvolumen beträgt 17.207 MWh, mit einer maximalen Leistung von bis zu 1.700 MW in einigen Stunden. Exporte werden nicht getätigt und sind auch nicht geplant.