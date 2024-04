Die IAEO hat über die Lage im Atomkraftwerk Saporischschja berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Angriffe auf das Kernkraftwerk Saporischschja haben in den letzten Tagen aufgehört, aber die Lage in dem von Russland besetzten Kraftwerk bleibt unberechenbar. Dies erklärte der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, am Donnerstag, den 25. April, laut dem Pressedienst der Agentur.

„Wir haben keine Kenntnis von Drohnenangriffen, seit der Vorfall vor einer Woche gemeldet wurde, und das ist ermutigend. Allerdings wissen wir aus Erfahrung, dass sich die Situation von Minute zu Minute dramatisch verschlechtern kann. Die Lage bleibt höchst unberechenbar“, erklärte Grossi.

Er betonte, dass die Experten der IAEA, die im Atomkraftwerk arbeiten, jeden Tag Artilleriebeschuss in unterschiedlichen Entfernungen vom Atomkraftwerk Saporischschja hören.

Es wird darauf hingewiesen, dass die IAEA-Experten am Montag, den 22. April, das Schulungszentrum in der Nähe des Geländes des Kernkraftwerks Saporischschja besucht haben, das zuvor von Drohnen angegriffen worden war, aber die Angreifer haben die Experten nicht wieder auf das Dach gelassen.

Zur Erinnerung: Rafael Grossi von der IAEA sagte, dass drei Volltreffer die Schutzstrukturen des Hauptreaktors des Kernkraftwerks Saporischschja getroffen haben. Rosatom machte traditionell das ukrainische Militär für den Angriff verantwortlich.