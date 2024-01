Die IAEO führte Rotationen in vier ukrainischen KKWs durch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der zweiten Januardekade 2024 fanden in vier ukrainischen Kernkraftwerken Rotationen der ständigen Überwachungsmissionen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) statt. Dies wurde von der staatlichen Atomaufsichtsbehörde der Ukraine am 30. Januar berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die neunzehnte Rotation von Experten der ständigen Überwachungsmissionen der IAEO in den KKW Riwne, Südukraine und Chmelnyzkyj erfolgreich durchgeführt wurde und die einundzwanzigste im KKW Tschernobyl.

Die ständigen Missionen der IAEO in den ukrainischen KKWs wurden eingeführt, um deren Sicherheit unter den Bedingungen der militärischen Aggression Russlands in der Ukraine zu überwachen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) eine Inspektion im südukrainischen Kernkraftwerk durchgeführt hat.