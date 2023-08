Ihnat erklärte, was und von wo aus die Russen Dnipro angriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben Raketen von der Krim, der Region Rostow und dem Gebiet des besetzten Tokmak in der Region Saporischschja abgeschossen. Ein Vertreter des Luftwaffenkommandos der Streitkräfte der Ukraine, Jurij Ihnat, hat gesagt, dass die Russen Raketen am Dnjepr von der Krim, der Region Rostow und dem Gebiet des besetzten Tokmak in der Region Saporischschja abgeschossen haben. Darüber berichtete er in der Sendung des TV-Marathon.

Ihnat zufolge stationieren die russischen Truppen im Gebiet Tokmak S-300 und greifen von dort aus in der Regel das Gebiet Dnepropetrowsk mit Flugabwehrraketen am Boden an.

„Weiter aus dem Gebiet Rostow wurden zwei Iskander-M-Raketen abgeschossen. Das ist Ballistik. Wir wissen, was Ballistik ist, wie gefährlich sie ist und wie wenig Zeit wir haben, um auf diese Bedrohung zu reagieren“, sagte er.

Von der Krim aus haben die Russen einen Marschflugkörper Iskander-K abgefeuert, den die Verteidigungskräfte im Zuständigkeitsbereich des Luftkommandos Ost abgeschossen haben.

Wir werden daran erinnern, dass es in Dnipro während des Luftalarms in der Nacht zum Donnerstag, dem 24. August, Explosionen gab.

Zerstörung erhielt eine Transportanlage. Verletzt sieben Menschen. Auch beschädigt ein Dutzend Objekte, darunter eine Bank, eine Tankstelle, ein Hotel, eine Agro-Firma, Möbelproduktion, ein Verwaltungsgebäude, 15 Kioske, zwei Wohnhäuser, drei Busse und mehrere Autos, Oberleitungsbus Kontaktnetz, Wasser-und Gasleitungen.