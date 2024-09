Im Internet wird eine gefälschte Erklärung über Proteste gegen die ukrainischen Streitkräfte in Pokrowsk verbreitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die gefälschte Erklärung wurde angeblich im Namen des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Vadym Filashkin, abgegeben.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Vadym Filashkin, sagte, dass im Netz gefälschte Informationen über Proteste gegen die Streitkräfte der Ukraine in Pokrowsk aufgetaucht sind. Er schrieb darüber auf seiner Telegram-Seite am Montag, den 23. September.

Ihm zufolge wird in dem Netzwerk ein Video mit angeblich seinem Kommentar zur Situation in der Gemeinde Pokrowsk verbreitet. In dem Video heißt es, dass die Anwohner Kundgebungen gegen die Streitkräfte der Ukraine organisieren, in Konflikt mit dem Militär stehen und deshalb die Gemeinde zwangsevakuiert werden soll. Diese Information ist jedoch nicht wahr.

„Die Stimme in dem Video gehört nicht zu mir und die Informationen, die geäußert werden, wiederholen russische Propagandanachrichten und sollen Spannungen in der Gemeinde hervorrufen“, erklärte Filashkin.

Das Originalvideo, von dem die Fälschung stammt.