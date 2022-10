Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren haben das Siegel des Kernkraftwerks Saporischschja gestohlen. Dies teilte Enerhoatom am 7. Oktober mit und betonte, dass es nicht mehr gültig sei.

„In Fortsetzung ihrer Versuche, das KKW Saporischschja zu überfallen, haben die Eindringlinge gestern das Firmensiegel gestohlen, das das Recht zur Unterzeichnung von Dokumenten bescheinigt“, so die NAEK.

In diesem Zusammenhang ordnete Petro Kotin, Präsident von Enerhoatom und amtierender Generaldirektor des KKW Saporischschja, die Einführung eines neuen Siegels des Präsidiums des KKW Saporischschja an und setzte das gestohlene Vorgängermodell außer Kraft, das bis zum 5. Oktober 2022 in Gebrauch war.