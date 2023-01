Die Invasoren kommentierten die Explosionen auf der Krim

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Explosionen, die die Einwohner von Sewastopol am Morgen des 4. Januar hörten, standen im Zusammenhang mit der Arbeit der Luftabwehrsysteme. Dies teilte der „Bürgermeister“ der Stadt, Michail Raswozhajew, im Telegramm mit.

„Am Morgen schossen Luftabwehrsysteme zwei UAVs über dem Meer bei Belbek ab. Alle Dienste funktionieren normal“, schrieb er.

Zuvor waren in sozialen Netzwerken Informationen über Explosionen in der Nähe des Militärflugplatzes Belbek aufgetaucht. Bewohner von Sewastopol hörte „Klatschen“ in den Bereichen Fruktovoye und Soldatsky.

