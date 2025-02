Die IWF-Mission hat ihre Arbeit in der Ukraine aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Mission des Internationalen Währungsfonds hat am 20. Februar ihre Arbeit in Kiew aufgenommen. Es sind Verhandlungen mit den ukrainischen Behörden über die nächste Revision des Programms mit der Ukraine geplant.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das IWF-Büro in Kiew.

„Die IWF-Mission unter der Leitung von Gavin Gray beginnt heute in Kiew Gespräche mit den ukrainischen Behörden über die siebte Überprüfung der Erweiterten Fondsfazilität (EFF)“, sagte Priscila Tofano, IWF-Vertreterin in der Ukraine, in einer Erklärung.

Zuvor hatte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal mit dem Leiter der Europaabteilung des IWF, Alfred Kammer, Einzelheiten der weiteren Zusammenarbeit besprochen und erklärt, dass die Mission noch in dieser Woche ihre Arbeit aufnehmen werde.

IWF-Programm

Zur Erinnerung: Am 31. März 2023 genehmigte der IWF eine vierjährige Erweiterte Fondsfazilität mit der Ukraine in Höhe von 15,6 Milliarden Dollar.

In den fast zwei Jahren der Laufzeit des Programms hat die Ukraine bereits sechs Überprüfungen erfolgreich abgeschlossen – zum ersten Mal in der Geschichte der Zusammenarbeit mit dem IWF. Dies hat zu Krediten im Wert von 9,8 Milliarden Dollar geführt.

Im Jahr 2025 könnte die Ukraine auf der Grundlage der Ergebnisse von vier vierteljährlichen Überprüfungen 2,7 Milliarden Dollar vom IWF erhalten.

Die Darlehen werden voraussichtlich in vier Tranchen ausgezahlt: 918 Millionen Dollar im März, 810 Millionen Dollar im Juni, 540 Millionen Dollar im August und 445 Millionen Dollar im Dezember.