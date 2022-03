Der IWF hat seine erste Prognose für die ukrainische Wirtschaft abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Laut einer vorläufigen Schätzung des IWF von Anfang März wird die ukrainische Wirtschaft im Jahr 2022 aufgrund des Krieges mit Russland um 10 Prozent schrumpfen, so der Fonds in einem am Montag, 14. März, veröffentlichten Bericht.

„Eine tiefe Rezession erwartet die Wirtschaft in diesem Jahr… Das Basisszenario ist mit großer Unsicherheit behaftet, aber zumindest die Mitarbeiter des IWF gehen davon aus, dass sich die Wachstumsaussichten gegenüber dem Basisszenario vor dem Krieg um mindestens 13,5 Prozentpunkte verschlechtern werden: Die Produktion wird um 10 % zurückgehen, wenn man von einer baldigen Beendigung des Krieges und einer erheblichen Unterstützung durch die Geber ausgeht“, heißt es in den Unterlagen.

Es wird erwartet, dass die Inlandsnachfrage mit Fortdauer des Krieges stark zurückgehen wird, wobei der Konsum durch die Grundbedürfnisse aufgrund von Vertreibung, Versorgungsunterbrechungen, Infrastrukturschäden und extremer Unsicherheit eingeschränkt wird.

Auch die Exporte und Importe werden aufgrund des Krieges stark zurückgehen, da die Seehäfen und Flughäfen, die 50 % aller Exporte ausmachten, geschlossen sind.

Der IWF verweist auf die Jahre 2014-2015, als Russland zum ersten Mal in die Ostukraine einmarschierte und die Krim annektierte. Damals sank das BIP um 6,6 % bzw. knapp 10 %, aber die Invasion war nicht in vollem Umfang und so verheerend.

Darüber hinaus stellt der IWF fest, dass der Krieg zu einer weitgehenden Zerstörung der ukrainischen Produktionskapazitäten und einer raschen Verschlechterung der Aussichten führt.

„Der zunehmende Verlust von Anlagekapital und die Massenabwanderung werden zu einem weitaus stärkeren Rückgang der Produktion, einem Zusammenbruch der Handelsströme, einer weiteren Verringerung der Fähigkeit zur Steuererhebung und einer weiteren Verschlechterung des steuerlichen und außenwirtschaftlichen Umfelds führen“, heißt es in dem Bericht.

Der IWF erinnert daran, dass der Rückgang des realen BIP während des Krieges (Irak, Libanon, Syrien, Jemen) zeigt, dass der jährliche Produktionsrückgang viel höher ausfallen könnte, nämlich zwischen 25 und 35 %.

Das Ministerkabinett ist der Ansicht, dass die Ukraine durch den Krieg mit Russland bis zur Hälfte ihrer Wirtschaft verlieren könnte.