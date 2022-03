Jermak forderte die Anleger auf, ukrainische Militäranleihen zu kaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, hielt am Donnerstag, den 17. März, eine Online-Konferenz mit Vertretern der weltweit führenden Investmentgesellschaften ab. Dies teilte der Pressedienst des Präsidialamtes mit.

Während der Gespräche stellte der Vertreter Kiews fest, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine die Struktur der europäischen und globalen Sicherheit im Allgemeinen zerstört hat und eine neue Struktur aufgebaut werden muss, in der die Ukraine eine der Schlüsselpositionen einnehmen wird.

Außerdem sagte Jermak, dass die Ukrainer ihr Land nach dem Krieg sehr schnell wieder aufbauen werden. Zu diesem Zweck planen die Behörden, Mittel von internationalen Partnern sowie Reparationszahlungen, die vom Aggressorland zu leisten sind, einzuwerben.

Vor diesem Hintergrund rief der Leiter des Präsidialamts die Unternehmen auf, in den Kauf ukrainischer Staatsanleihen zu investieren, und appellierte an verantwortungsbewusste Unternehmen, die Russland bereits verlassen haben oder verlassen werden, sich künftig auf die Ukraine auszurichten. Außerdem wäre es nach Ansicht von Jermak richtig, die Einrichtung von Sonderfonds oder Einzelprogrammen für den Wiederaufbau der Ukraine in Betracht zu ziehen.

„Die beste Antwort auf die unmenschlichen Handlungen, die wir jetzt auf dem Territorium unseres Landes sehen, wäre das Entstehen modernster Häuser und Unternehmen, in denen die Ukrainer anstelle der zerstörten Gebäude arbeiten können. Und wir hoffen sehr, dass dadurch die Menschen, die jetzt gezwungen sind, die Ukraine zu verlassen, schnell in ihre Heimat zurückkehren werden“, resümierte der Leiter des Amtes…