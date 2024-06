John Bass, der US-Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten, ist in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am Freitag, den 21. Juni, ist der US-Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten, John Bass, in Kiew eingetroffen.

Dies wurde von der US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, bekannt gegeben.

Sie erklärte, dass Bass mit ukrainischen Beamten und anderen Partnern zusammentreffen wird, um die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine in ihrem Kampf gegen die illegale Aggression Russlands zu bekräftigen.

Am 13. Juni unterzeichneten US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit einer Laufzeit von 10 Jahren, das die Verteidigung der Ukraine gegen russische Aggressionen stärken soll. Das Abkommen wurde am Rande des G7-Gipfels in Italien unterzeichnet.