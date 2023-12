Der Journalist zeigte ein Video mit einem gefangenen Nepali

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Militärkorrespondent Andrij Zaplijenko hat am Montag, den 4. Dezember, auf seinem Telegram-Kanal ein Video mit einem gefangenen Nepali gepostet, der erzählt, wie er gegen die Ukraine kämpfen wollte.

Der Ausländer sagte, er habe an einer russischen Universität studiert, aber man habe ihn aus Russland ausweisen wollen. Deshalb suchte er nach einer Möglichkeit, zu bleiben. Man bot ihm jedoch an, in die Armee einzutreten und versprach ihm 195.000 Rubel pro Monat zu zahlen. Der Nepali landete im 70. Regiment der russischen Armee.

Ein ukrainischer Militärkorrespondent sagte, er glaube, die Geschichte sei „eine Lüge oder eine Halbwahrheit“.

„Er spricht kein Russisch. Deshalb haben wir ihn umbenannt. Er spricht nicht gut Englisch. Es ist also unwahrscheinlich, dass er (eine Universität, Anm. d. Red.) betreten haben könnte, selbst eine russische. Der Verkauf von Studentenvisa über Universitäten ist eine korrupte Komponente des illegalen Migrationskanals im postsowjetischen Raum. Er ist also wahrscheinlich ein ganz normaler illegaler Einwanderer“, vermutet der Journalist.

Der Ausländer behauptete, dass es allein in der russischen Armee mehr als 5.000 Nepalesen gebe, bemerkte Zaplijenko und fügte hinzu, dass „Russland eine weitere Quelle gefunden hat, um seine Sklavenarmee aufzufüllen.“

Wie wir bereits berichteten, hat Russland den Gefangenenaustausch mit der Ukraine seit August dieses Jahres praktisch eingefroren.