Kadyrows Einheiten zogen sich aus ihren Stellungen in Marjinka zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 24. Juni begannen die tschetschenischen Einheiten mit dem Rückzug aus ihren Stellungen in Marjinka, Region Donezk. Dies sagte Oberst und Presseoffizier Jaroslaw Tschepurny in einer Sendung des TV-Marathons Єdinі noviny.

„Heute Nacht haben sich die tschetschenischen Einheiten, die in Marjinka gegen uns kämpfen, unerwartet zurückgezogen und begonnen, Marjinka zu verlassen. Unsere Luftaufklärung hat sie entdeckt und wir haben den Feind unter Beschuss genommen. Ein APC wurde sogar abgeschossen“, sagte er.

Zuvor hatte das ukrainische Verteidigungsministerium den russischen Angreifern geraten, nach Russland zurückzukehren, um „den Kameraden auf beiden Seiten des Konflikts“ zu helfen.

„Das ukrainische Verteidigungsministerium fragt sich, warum die russischen Soldaten immer noch in den schlammigen Schützengräben sitzen, anstatt zurückzukehren und ihren Kameraden auf beiden Seiten des Konflikts zu helfen. Das wäre viel sicherer als eine Konfrontation mit der ukrainischen Armee“, schrieb das Ministerium in einem Twitter-Post.

Der russische Präsident Wladimir Putin reagierte auf den Aufstand des privaten Militärunternehmens Wagner, indem er „Hochverrat“ erklärte und den russischen Streitkräften befahl, Prigoschins Meuterei zu beenden.

Am Abend erklärte Wagner, der Eigentümer des privaten Militärunternehmens, dass er Kolonnen seiner Kämpfer von außerhalb Moskaus abziehen und in Feldlager zurückkehren würde.

