In Kamenskoje wurde eine Frau, die auf der Straße lag, von einem Auto überfahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Kamenskoje, Region Dnipropetrowsk, lag eine 38-jährige Frau nachts auf der Fahrbahn und wurde von einem BMW überfahren. Dies berichtete der Informator am Sonntag, den 7. November, unter Berufung auf die Polizei in der Stadt.

Die Tragödie ereignete sich am Samstagabend im Beisein ihres Ehemanns. Berichten zufolge war das Paar spazieren gegangen, als es zu einem Streit zwischen ihnen kam: Der Mann kündigte an, sich scheiden lassen zu wollen.

Dann legte sich die Frau auf die Straße. Während der erste Wagen ihr noch ausweichen konnte, überfuhr der nachfolgende BMW das Opfer mit hoher Geschwindigkeit.

Die Sanitäter vor Ort erklärten die Frau für tot. Die Polizei untersucht die Umstände des Unfalls.

WARNUNG! Das Video enthält Todesszenen und wird nicht für Zuschauer unter 18 Jahren, Schwangere und Menschen mit schwacher Psyche empfohlen

