Die Kartellbehörde hat „Crédit Agricole“ die Genehmigung erteilt, die Bank „Lwiw“ zu erwerben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die ukrainische Kartellbehörde hat der Aktiengesellschaft „Crédit Agricole Ukraine“ die Genehmigung erteilt, die Kontrolle über die Aktiengesellschaft „AKB Lwiw“ zu übernehmen.

Dies geht aus einem Beschluss der ukrainischen Kartellbehörde hervor.

Zuvor hatte „Crédit Agricole Ukraine“ eine Vereinbarung mit der Bank „Lwiw“ unterzeichnet, die sich auf kleine und mittlere Unternehmen konzentriert.

Die Kontrolle über die AG „AKB ‚Lwiw‘“ ermöglicht es „Crédit Agricole“, seine Position in der Westukraine zu festigen und gleichzeitig die Position der Bank im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen sowie im Agrarsektor zu stärken.

„Lwiw“ verfügt über mehr als 37.000 Privatkunden und mehrere Tausend Kunden aus dem Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, darunter insbesondere landwirtschaftliche Betriebe.