Die Kernkraftwerke der Ukraine werden zum ersten Mal mit voller Leistung laufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Kernkraftwerke könnten im Februar zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit voller Leistung arbeiten. Dies gab Energieminister Herman Haluschtschenko am Montag, den 22. November, auf einer Konferenz über Kernenergie in der Ukraine bekannt.

„Wir werden 14 Kraftwerksblöcke betreiben; im Februar ist es möglich, den 15. Das hat es noch nie gegeben. Wir haben unsere Einstellung zur Kernenergieerzeugung geändert“, sagte er.

Petro Kotin, Leiter von Enerhoatom, erklärte, dass der Block des Kernkraftwerks Riwne, der derzeit repariert wird, etwa vom 1. bis 15. Februar an das System angeschlossen wird.

Das Kernkraftwerk Riwne hat den vierten Block für eine geplante vorbeugende Wartung vom Netz genommen. Sie wird 74 Tage dauern.

Dreizehn von 15 KKW-Blöcken sind jetzt in Betrieb. Block 2 des KKW Saporischschja befindet sich für 83 Tage in der planmäßigen Wartung. Der Start ist für Anfang Dezember geplant.

Die Belastung der nuklearen Stromerzeugung ist aufgrund des Mangels an Brennstoff für die thermische Erzeugung gestiegen…