Krieg in der Ukraine: Italien ruft zur Suche nach einer politischen Lösung auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crozetto hat gesagt, es sei an der Zeit, nach einer politischen Lösung zu suchen, um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Crozetto sagte dies am Samstag, den 23. Dezember, während eines Besuchs bei den in Polen stationierten italienischen Truppen, berichtet die Nachrichtenagentur ANSA.

„Der Krieg dauert nun schon fast zwei Jahre an, und ich glaube, dass es neben und parallel zum militärischen Engagement und der Unterstützung für die Ukraine wichtig ist, einen Weg einzuschlagen, der zu einer politischen Lösung führt“, sagte Crozetto.

Seiner Meinung nach wird die Ukraine nicht in der Lage sein, die russischen Invasoren zu besiegen.

„Was militärisch nicht erreicht werden kann – und wir haben inzwischen die Erhaltung der Ukraine erreicht, die hätte zerstört werden können, und die Festigung der Grenze, die den russischen Angriff abgewehrt hat – kann durch die Eröffnung einer diplomatischen und politischen Front erreicht werden, um zu versuchen, das gleiche Ergebnis durch friedliche Verhandlungen zu erreichen“, fügte der Minister hinzu.

Er sagte, dass das, was vor dem Krieg existierte, wiederhergestellt werden müsse und „was nicht mit Waffen erreicht werden konnte, muss auf andere Weise erreicht werden.“

Am Vortag hatten die Massenmedien berichtet, Putin habe über diplomatische Kanäle mitgeteilt, dass er angeblich bereit sei, den Krieg in der Ukraine einzufrieren.