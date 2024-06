Auf der Krim wurde die Ankunft gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nähe von Kertsch brach nach einer Explosion während des Alarms ein Feuer aus. Wahrscheinlich wurde eine weitere Radarstation der Invasoren getroffen.

Am Abend des Sonntags, 30. Juni, waren auf der besetzten Krim während des Luftalarms Explosionen zu hören. In Shchelkino gab es wahrscheinlich einen Einschlag. Darüber berichtet Telegram-Kanal Krimwind.

Laut Telegram-Kanal waren die Explosionen in Kertsch, in der Nähe von Armjansk sowie in Schtschelkino zu hören. In letzterem wurde wahrscheinlich eine Rakete abgeschossen, während eine andere ihr Ziel erreichte.

Einwohner von Shchelkino berichten von einem Feuer nach der Ankunft, das auf Fotos und Videos festgehalten wurde.

Crimean Wind stellt fest, dass das Ziel in der Nähe von Shchelkino eine Radarstation in Mysovoye gewesen sein könnte.

Es wird auch berichtet, dass die Ankunft wahrscheinlich im Bereich von SNO Energetik-2 war, es waren dort „Krankenwagen“ und Feuerwehrleute unterwegs.

Wir werden daran erinnern, dass es am Samstag in Sewastopol Explosionen gab, die Angreifer behaupteten, die Arbeit der Luftabwehr.

Zuvor wurden im Netz Satellitenbilder mit den Folgen der Angriffe auf das Territorium der Militäreinrichtung bei Evpatoria veröffentlicht.