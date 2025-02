In Krywyj Rih brannte ein mehrstöckiges Gebäude, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 9. Februar brach in einem der Hochhäuser im Bezirk Pokrowski in Krywyj Rih ein Feuer aus. Menschen wurden verletzt. Darüber berichtet der staatliche Rettungsdienst im Gebiet Dnipropetrowsk.

Das Feuer brach in einer Wohnung im dritten Stock eines neunstöckigen Gebäudes aus, wo Haushaltsgegenstände auf einer Fläche von 10 Quadratmetern brannten.

Rettungskräfte retteten ein Kind und brachten außerdem 13 Personen in Sicherheit. Zwei Frauen und ein Mann wurden bei dem Feuer verletzt.

Um das Feuer zu löschen, waren 16 Rettungskräfte und vier Einheiten von Feuerlöschgeräten im Einsatz.

