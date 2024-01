Krywyj Rih unter massivem Beschuss - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Montagmorgen, den 8. Januar, waren in Krywyj Rih Explosionen zu hören. Die Stadt steht unter massivem Raketenbeschuss. Darüber berichtet der Leiter der Militärverwaltung von Krywyj Rih, der Leiter des Verteidigungsrates von Krywyj Rih Alexander Vilkul auf seinem Telegram-Kanal.

„Massiver Raketenangriff auf Krywyj Rih. Wir ignorieren den Luftalarm nicht. Beachten Sie die Informationshygiene“, heißt es in seiner Nachricht.

Luftwaffe Die Streitkräfte der Ukraine meldeten zuvor den Abschuss von ballistischen Raketen von der Krim in Richtung Krywyj Rih.

Wie wir bereits geschrieben haben, wurde in der Ukraine ein groß angelegter Luftalarm ausgerufen. Später meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine den Start von Mig-31K.

Zuvor wurde bekannt, dass es in Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk am 4. Januar zu Explosionen kam.