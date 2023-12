In Krywyj Rih waren Explosionen zu hören, eine Rakete wurde abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Während eines Luftangriffsalarms waren in Krywyj Rih, Region Dnipro, Explosionen zu hören. Später wurde berichtet, dass eine Rakete im Bezirk Krywyj Rih abgeschossen wurde.

Quelle: Suspilne, Ukrainische Luftwaffe, Leiter der regionalen Militärverwaltung Dnipro Serhij Lyssak in Telegram Details: Um 17:50 Uhr meldete die Luftwaffe, dass der Luftalarm in den Regionen Mykolajiw, Cherson, Dnipro und Saporischschja mit der Aktivität der taktischen Luftfahrt im Asowschen Meer zusammenhängt, es besteht die Gefahr von Luftangriffen.

In Krywyj Rih, Region Dnipro, waren während eines Luftangriffsalarms Explosionen zu hören und später wurde berichtet, dass eine Rakete im Bezirk Krywyj Rih abgeschossen wurde.

Quelle: Suspilne, Ukrainische Luftwaffe, Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipro Serhij Lyssak in Telegram

Details: Um 17:50 Uhr meldete die Luftwaffe, dass der Luftalarm in den Regionen Mykolajiw, Cherson, Dnipro und Saporischschja mit der Aktivität der taktischen Luftfahrt im Asowschen Meer zusammenhängt, es droht der Einsatz von Luftangriffen.

Anzeige: Kurz darauf meldete Suspilne, dass in Krywyj Rih Explosionen zu hören waren.

Später sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipro, Serhij Lyssak, dass am Abend eine feindliche Rakete in Krywyj Rih abgeschossen worden sei.

Er sagte auch, dass die Russen im Laufe des Tages Nikopol mit zwei Kamikaze-Drohnen angegriffen haben.

Eine Infrastruktureinrichtung, ein Lagergebäude und ein fünfstöckiges Gebäude wurden beschädigt. Es wurde niemand getötet oder verletzt.