Kuleba traf den chinesischen Außenminister in den Vereinigten Staaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba traf den chinesischen Staatsrat und Außenminister Wang Yi in New York am Rande der UN-Generalversammlung.

„Ich traf den chinesischen Staatsrat und Außenminister Wang Yi, um die Beziehungen zwischen der Ukraine und China zu besprechen. Mein Amtskollege bekräftigte Chinas Respekt für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine sowie die Tatsache, dass Gewalt kein Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten sein sollte“, schrieb Kuleba am Freitag, den 23. September, auf Twitter.

Zuvor hatte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbing, die so genannten „Referenden“ in den besetzten Gebieten der Ukraine mit den Worten kommentiert, die Ukraine solle sich an die UN-Charta halten und ihre territoriale Integrität respektieren.

Er versicherte, Chinas Position zur Ukraine sei „konsequent und klar“.