Kyivstar kündigte an, die Sprachkommunikation einzuschalten

Der Mobilfunkbetreiber Kyivstar hat damit begonnen, die Sprachkommunikation in der gesamten Ukraine einzuschalten. Das gab das Unternehmen am Mittwoch, den 13. Dezember, abends bekannt.

„Ab 18:00 Uhr haben unsere Spezialisten damit begonnen, die Sprachkommunikation in der gesamten Ukraine wieder einzuschalten. Die Wiederherstellung der Dienste wird schrittweise erfolgen, so dass kurzfristige Schwierigkeiten noch bis zum Ende des Tages möglich sind. In diesem Fall empfehlen wir unseren Kunden, ihre Telefone neu zu starten und den VoLTE-Dienst zu deaktivieren – dies kann in den Telefoneinstellungen vorgenommen werden“, heißt es in der Nachricht.

Die Spezialisten des Unternehmens arbeiten an der Wiederherstellung der Daten- und SMS-Dienste.

„Wir hoffen, dass auch diese innerhalb von 24 Stunden wiederhergestellt werden können“, fügte Kyivstar hinzu.

Am Mittwoch hatten russische Hacker der Gruppe Solntsepek die Verantwortung für den Cyberangriff auf Kyivstar übernommen und behauptet, „10.000 Computer und mehr als 4.000 Server“ zerstört zu haben. Kyivstar wiederum dementierte die Aussagen der russischen Hacker.

Gleichzeitig wurde am Vortag bekannt, dass die Folgen des Hackerangriffs viel schlimmer sind als bisher angenommen. Ihre Beseitigung kann zwischen 24 Stunden und einer Woche oder sogar länger dauern. Aber Kyivstar hat bereits gestern die Festnetzdienste teilweise wiederhergestellt.