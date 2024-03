Lastwagen in Richtung Polen können nur den Grenzübergang Krakivets passieren - Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Bewegung von Lastwagen in Richtung Polen wird nur am Grenzübergang Krakivets durchgeführt. Die Kontrollpunkte Yahodyn, Ustilug, Ugrinov, Rawa-Russkaya und Shehyni bleiben blockiert. Dies berichtete der Vertreter des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathon.

Ihm zufolge wird der LKW-Verkehr am Kontrollpunkt Krakovec polnischen Bauern vom 8. bis 9. März freigegeben.

„Wir hatten vorläufige Informationen, dass sie die Blockade am 13. März wieder aufnehmen wollten, aber im Laufe des gestrigen Tages ist das nicht geschehen“, so Demchenko.

Er fügte hinzu, dass die Polen an den blockierten Kontrollpunkten einige Lastwagen durchlassen, insbesondere durch Shehyni für den vergangenen Tag in der Ukraine 40 Lastwagen passiert haben.

Es gibt etwa 1.050 Lastwagen in der Warteschlange auf dem Territorium Polens an fünf blockierten Kontrollpunkten. Zur gleichen Zeit warten am nicht gesperrten Kontrollpunkt Krakivets etwa 500 Lastwagen auf die Möglichkeit der Durchfahrt.

Der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine stellte fest, dass von der ukrainischen Seite in Richtung Polen die Bewegung von Lastwagen in fünf Richtungen vollständig blockiert ist. Autos und Busse, mit denen normale Bürger die Grenze überqueren, haben jedoch keine Schwierigkeiten, die Grenze in beide Richtungen zu passieren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 11. März polnische Landwirte den Kontrollpunkt Uhryniv blockiert haben.