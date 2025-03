Im Laufe des Tages haben die Stromversorger die Stromversorgung von 47.000 Verbrauchern wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Laufe des Tages vom 7. auf den 8. März gelang es den Stromingenieuren, die Stromversorgung von mehr als 46.000 Verbrauchern wiederherzustellen, berichtet der Pressedienst des Energieministeriums. Im Laufe des vergangenen Tages stellten die Stromingenieure die Stromversorgung von 46.855 Verbrauchern wieder her, die aufgrund der Feindseligkeiten abgeschnitten waren. „Wir bitten die Verbraucher dringend, den Strom rationell zu nutzen, insbesondere während der Spitzenverbrauchszeiten am Morgen und am Abend. Dies trägt dazu bei, die Belastung des Systems zu verringern“, heißt es in der Erklärung. Der Wasserstand im Teich des KKW Saporischschja ist ausreichend, um den Bedarf des Kraftwerks zu decken. Zur Erinnerung: Die Russen haben das Kraftwerk in Odessa, das DTEK gehört, zum siebten Mal angegriffen.