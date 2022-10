Leiter von Motor Sich unter Verdacht des Hochverrats - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Direktor des Unternehmens Motor Sich in Saporischschja, Wjatscheslaw Boguslajew, wurde unter dem Verdacht des Hochverrats festgenommen. Dies teilte am Samstag, den 22. Oktober, der so genannte „Sprecher“ der Besatzungs-„Verwaltung“ der Region Saporischschja, Wladimir Rogow, in seinem Telegramm-Kanal mit und wurde auch von der Zeitung „Glavkom“ unter Berufung auf ihre Quellen im Sicherheitsdienst der Ukraine berichtet.

„Der Leiter des Unternehmens Motor Sich, Wjatscheslaw Boguslayew, wird des Staatsverrats beschuldigt. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe“, schrieb Rogov.

Unbestätigten Informationen zufolge wurde die Wohnung von Wjatscheslaw Boguslayew durchsucht. Es wurde berichtet, dass sich seine Familie angeblich weigerte, die Tür zu öffnen, so dass sie mit Hilfe von Spezialausrüstung geöffnet werden musste.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine dementiert oder bestätigt Informationen über die mögliche Inhaftierung von Boguslayev nicht.