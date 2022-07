Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk hat angewiesen, ein Höchstmaß an Evakuierung durchzuführen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Pavlo Kyrylenko, hat die Leiter der lokalen Verwaltungen angewiesen, bis zum 1. Oktober so viele Einwohner der Region wie möglich zu evakuieren. Dies sagte er am Dienstag, den 12. Juli, während eines Spendenmarathons.

„Die derzeitige Heizperiode in der Region wird ohne Gas extrem schwierig sein. Wir gehen davon aus, dass zu Beginn des Winters maximal 230.000 Menschen in der Region Donezk zurückbleiben werden“, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Er fügte hinzu, dass die in der Region Donezk vorhandenen Stromnetze definitiv nicht in der Lage sein werden, das winterliche Verbrauchsvolumen zu bewältigen. Gleichzeitig versicherte Kyrylenko, dass die Behörden alle Anstrengungen unternähmen, um die Einwohner so schnell wie möglich zu evakuieren.

Kyrylenko sagte am Vortag, dass fast 80 Prozent der Bevölkerung die von der Ukraine kontrollierten Gebiete der Region Donezk verlassen hätten.

Zuvor hatte der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Sergej Gaidai, erklärt, dass die Bewohner des Donbass, die nicht in die von der Ukraine kontrollierten Gebiete ausreisen könnten, bald von einer humanitären Katastrophe bedroht seien.

Ein Teil der Region Luhansk wird bis zum Ende des Krieges ohne Wasser, Licht und Gas sein.