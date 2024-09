Luftwaffe: 58 Shaheeds in der Nacht abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Nach Angaben der Luftwaffe haben die Luftverteidigungskräfte bei einem nächtlichen Angriff der Russen am 7. September 58 Shaheeds abgeschossen, die von russischen Truppen zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt wurden. Was ist bekannt

In der Nacht des 7. September haben die Luftverteidigungskräfte 58 Shaheds abgeschossen, die von der russischen Armee für einen Angriff auf die Ukraine eingesetzt wurden.

Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Morgen mit.

Nach Angaben der Luftwaffe griffen die Russen in der Nacht zum 7. September mit Kampfdrohnen vom Typ Shahed an (Startgebiete – Kursk, Yeysk – Russland, Chouda – Krim). Insgesamt 67 „Shaheds“ wurden entdeckt und von den Funktechnikern der Luftwaffe eskortiert.

An der Abwehr des russischen Luftangriffs waren Luftstreitkräfte, Flugabwehrraketentruppen und mobile Schießgruppen der Einheiten für elektronische Kampfführung der ukrainischen Verteidigungskräfte beteiligt.

* Infolge der Luftschlacht wurden 58 Angriffsdrohnen abgeschossen. * 6 Drohnen verließen den von der Ukraine kontrollierten Luftraum und flogen in Richtung Russland, Weißrussland und die vorübergehend besetzte Region Luhansk.

*

Weitere 3 russische Drohnen gingen auf dem Territorium der Ukraine verloren (vermutlich unter dem Einfluss der elektronischen Kriegsführung). In der vergangenen Nacht war die Luftabwehr in den Regionen Winnyzja, Riwne, Chmelnyzkij, Kiew, Kirowohrad, Mykolajiw, Tschernihiw, Tscherkassy, Sumy, Cherson und Poltawa im Einsatz.