Main Intelligence Directorate: Drei russische Offiziere wurden in Melitopol in die Luft gesprengt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Partisanen haben am Samstag, den 11. November, das Hauptquartier der russischen Terroristen in Melitopol in die Luft gesprengt. Infolge der Explosion wurden drei russische Offiziere getötet. Dies berichtet die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Hauptdirektion des Nachrichtendienstes) des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

„Die Racheaktion, die von Vertretern der lokalen Widerstandsbewegung durchgeführt wurde, fand in den von den Russen beschlagnahmten Räumlichkeiten des Neuen Postamtes statt, das sich in der Straße Dmitrij Donzow befindet“, stellte der Geheimdienst fest.

In der Nachricht heißt es, dass die Terroristen ihr Hauptquartier in dem Gebäude des Postamtes eingerichtet haben. Insbesondere wurde der Angriff während eines Treffens von Offizieren des FSB und Rosgvardiya durchgeführt.

Eine Stunde vor dem Treffen blockierten die Terroristen den Autoverkehr auf einer nahegelegenen Strecke – vom Melitopol Autohydroaggregate-Unternehmen zum ehemaligen Melitopol Refma Kühltechnikwerk, das vom Feind in eine Militärbasis umgewandelt wurde.

Mindestens drei Offiziere von Rosgvardiya wurden bei der Explosion getötet. Informationen über weitere Verluste werden noch präzisiert.

„Nach dem Schlag in Melitopol gab es einen Aufruhr – viele Polizisten eilten mit eingeschalteten Sirenen zum Tatort. Nach einer Weile zogen sie durch die besetzte Stadt zu ihrer Station, die in der Nähe des Autos des Hauptquartiers brannte“, fügt die Hauptdirektion des Geheimdienstes hinzu.

