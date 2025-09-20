Ein Mann wurde in der Region Chmelnyzkyj durch einen russischen Angriff getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Region Chmelnyzkyj wurden zwei Häuser zerstört und etwa 20 weitere Wohngebäude beschädigt.

In der Gemeinde Dunaivetska wurde ein Mann durch den russischen Beschuss getötet. Dies teilte die Militärverwaltung der Region Chmelnyzkyj am Samstag, den 20. September mit.

„Infolge eines feindlichen Angriffs in der Gemeinde Dunayevetska wurde bei der Beseitigung des Feuers in einem der Häuser die Leiche eines 1979 geborenen Mannes gefunden“, heißt es in der Meldung.

Zwei weitere Anwohner suchten medizinische Hilfe, kamen aber nicht ins Krankenhaus.

Nach vorläufigen Informationen wurden zwei Häuser zerstört und etwa 20 Wohngebäude beschädigt.

Alle relevanten Dienste sind vor Ort im Einsatz. Informationen über das Ausmaß der Zerstörung und die Verletzten werden gerade geklärt.