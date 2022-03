Mariupol ist wieder ohne Wasser, Licht und Wärme

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mariupol ist wieder ohne Wasser, Wärme und Strom. Dies erklärte der Bürgermeister von Mariupol, Wadim Bojtschenko, am Mittwoch, dem 2. März, in einer Videobotschaft an die Bürger.

„Heute war der härteste und grausamste Tag der gesamten sieben Tage des Krieges. Heute wollten sie uns einfach alle vernichten. Aber unsere geachteten ukrainischen Streitkräfte, die Nationalgarde und das Asow-Regiment haben anständig auf die Leute reagiert, die auf unsere Wohnhäuser geschossen und dich und mich vernichtet haben“, sagte er.

Nach Angaben des Bürgermeisters ist die kritische Infrastruktur der Stadt durch die Kämpfe erneut beschädigt worden.

„Wir sind wieder ohne Licht. Wir sind wieder ohne Wasser. Wir sind weiterhin ohne Heizung. Aber morgen bei Tagesanbruch werden unsere heldenhaften Versorgungsunternehmen und DTEK vorrücken, um kritische Infrastrukturen wiederherzustellen. Um sicherzustellen, dass wir Licht und Wasser haben. Die Wiederherstellung eines stabilen Telefondienstes“, sagte er.

Bojtschenko dankte dem ukrainischen Militär sowie den Versorgungsbetrieben und Ärzten der Stadt…