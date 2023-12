Massiver Angriff auf die Ukraine: Kuleba appelliert an die Weltgemeinschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat sich an diejenigen gewandt, die des Krieges „müde“ sind und für „Verhandlungen“ mit der Russischen Föderation werben, nachdem diese am 29. Dezember einen massiven Raketenangriff gestartet hat. Dies teilte der Leiter des Außenministeriums im Netzwerk X (Twitter) mit.

Der Beamte wünschte sich, dass die ganze Welt die heutigen Explosionsgeräusche in der Ukraine hört und erkennt, dass sie Putins Haltung zum „Frieden mit der Ukraine“ zeigen.

„Heute sind Millionen von Ukrainern zu den lauten Geräuschen von Explosionen aufgewacht. Ich wünschte, diese Explosionsgeräusche in der Ukraine könnten überall auf der Welt gehört werden. In allen großen Hauptstädten, Hauptquartieren und Parlamenten, in denen jetzt über die weitere Unterstützung für die Ukraine diskutiert wird. Und in allen Nachrichtenredaktionen, in denen sie über „Ermüdung“ oder Russlands angebliche Bereitschaft zu „Verhandlungen“ schreiben. Diese Töne sind das, was Russland wirklich sagen will“, betonte Kuleba.

Der Beamte stellte fest, dass „unsere kollektive Antwort nur eine dauerhafte, starke und langfristige militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine sein kann und sollte.“

„Nur eine größere Feuerkraft kann den russischen Terror unterdrücken“, betonte Kuleba.