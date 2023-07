McDonald's hat seine erste Filiale in der Nähe einer Autobahn in der Ukraine eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

McDonald’s eröffnete am 21. Juli seinen ersten Betrieb in der Nähe der Autobahn M-06 Kiew-Tschop in der Region Schytomyr, 127 km von Kiew entfernt. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Nach Angaben der Generaldirektorin von McDonald’s in der Ukraine, der Tschechischen Republik und der Slowakei, Yulia Badritdinova, befindet sich die Einrichtung neben dem bestehenden Infrastrukturelement, nämlich der WOG-Tankstelle.

Die Eröffnung der Einrichtung in der Nähe der Autobahn in der Region Schytomyr wurde noch vor dem vollständigen Einmarsch in die Russische Föderation geplant.

Der neue McDonald’s wurde zu einem der größten in der Ukraine: Seine Fläche beträgt mehr als 500 Quadratmeter, er hat 133 Sitzplätze in der Halle und 116 auf der Terrasse. In der Nähe des Restaurants befindet sich ein Parkplatz für große Busse.

Das Restaurant arbeitet von 7:30 bis 22:00 Uhr mit erweiterten Sicherheitsvorkehrungen, die vom Unternehmen eingeführt wurden. Die Restaurants schließen während eines Luftangriffs und öffnen etwa eine Stunde nach Aufhebung des Luftangriffs wieder.