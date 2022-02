Ein medizinischer Vertragsbediensteter aus der Region Winnizja ist bei einem Beschuss im Donbass ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Soldat aus der Region Vinnitsya, Ihor Slivka, starb am 22. Februar durch Mörsergranatenbeschuss im Gebiet der Operation der Vereinten Streitkräfte im Donbass. Dies teilte der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Winnyzja, Serhij Borzov, mit.

„Kampfsanitäter, Feldwebel Igor Slivka starb für die Ukraine. am 22. Februar um 18.23 Uhr wurde er in der Nähe des Dorfes Novotroitske in der Region Donezk mit Mörsergranaten beschossen und dabei lebensgefährlich verletzt“, schrieb Borzov auf Facebook.

Der 51-jährige Igor Slivka meldete sich 2014 freiwillig an die Front. Er hatte seit April 2017 unter Vertrag bei den ukrainischen Streitkräften gedient.

Der verstorbene Kämpfer wird von seiner Mutter und seiner Tochter überlebt.

Igor Slivka wird am Freitag, den 25. Februar, zu seinem endgültigen Bestimmungsort eskortiert werden.

Am Vortag wurde berichtet, dass ein Zivilist bei der Beschießung von Marinka verwundet wurde. Der Mann wurde mit Schrapnellwunden an der Schulter und der linken Hand ins Krankenhaus eingeliefert. Die Mediziner beurteilen seinen Zustand als zufriedenstellend.

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass die Bewohner des Donbass durch den Beschuss ohne Strom, Gas und Wasser sind.