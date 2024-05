Medwedtschuks Yacht ist unter ukrainischer Flagge registriert worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Yacht Royal Romance ist das erste im Ausland beschlagnahmte Vermögen, das in der Ukraine staatlich registriert wird.

Die Yacht des ehemaligen Parlamentsabgeordneten Wiktor Medwedtschuk Royal Romance hat eine Bescheinigung über das Recht erhalten, unter der Staatsflagge der Ukraine zu fahren. Dies teilte der Pressedienst der Nationalen Agentur für die Suche und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) am Mittwoch, den 15. Mai mit.

„Durch die gemeinsamen Bemühungen der Agentur für die Suche und Verwaltung von Vermögenswerten und der Schifffahrtsverwaltung hat die festgenommene 92 Meter lange Luxusyacht Royal Romance den Status eines ukrainischen Schiffes erhalten, was bedeutet, dass die Nationalität des Schiffes der Gerichtsbarkeit der Ukraine unterliegt“, heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben des Leiters der Schifffahrtsverwaltung, Jewhen Ihnatenko, wurden die entsprechenden Änderungen bereits bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) vorgenommen.

„Dies ist ein historischer Moment für unser Land. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Ukraine, dass im Ausland inhaftierte Vermögenswerte in der Ukraine staatlich registriert werden. Dies wird die weitere Verwertung der beschlagnahmten Yacht und den Eingang von Geldern aus dem Verkauf in den Staatshaushalt der Ukraine erleichtern“, betonte Ihnatenko.