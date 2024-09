Mehr als 15 Millionen Ukrainer brauchen humanitäre Hilfe - UN-Generalsekretär

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

15 Millionen Menschen in der Ukraine benötigen humanitäre Hilfe, mehr als die Hälfte von ihnen sind Frauen und Kinder, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres

Als Folge der umfassenden russischen Invasion benötigen mehr als 15 Millionen Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe.

Dies erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einer Rede bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

Er stellte fest, dass die UNO „trotz der unglaublichen Schwierigkeiten“ ihr Engagement fortsetzt und die größte internationale Präsenz in der Ukraine aufrechterhält.

„Allein in diesem Jahr haben wir zusammen mit unseren Partnern mehr als 6,2 Millionen Menschen lebensrettende Hilfe geleistet. Wir brauchen jedoch die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. 15 Millionen Menschen in der Ukraine sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, mehr als die Hälfte davon sind Frauen und Kinder“, sagte Guterres.

Dem Generalsekretär zufolge hat der Krieg fast 10 Millionen Menschen in der Ukraine gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen.

„In den zweieinhalb Jahren der umfassenden Invasion in der Ukraine sind mehr als 11.000 Zivilisten getötet worden“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass „jetzt, wo der Winter naht, weniger als die Hälfte unseres Fonds für humanitäre Hilfe finanziert worden ist“. In diesem Zusammenhang rief Guterres die Geber dazu auf, „die wichtige Arbeit vor Ort zu unterstützen“.