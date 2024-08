Mehr als 5.000 Drohnen, Luftabwehrsysteme und mehr: Die litauische Ministerpräsidentin spricht über künftige militärische Hilfspakete für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ihr zufolge wird in naher Zukunft ein neues Hilfspaket aus Litauen für die Ukraine eintreffen. Es wird insbesondere 10 Luftabwehrsysteme mit kurzer Reichweite, 30 Raketen, Anti-Drohnen- und andere Ausrüstung sowie Munition umfassen

Litauen plant, den ukrainischen Streitkräften bis zum Ende dieses Herbstes mehr als 5.000 Drohnen im Rahmen der Militärhilfe zu liefern. Vilnius wird Kiew auch bald mit einer Reihe von Waffen versorgen.

Dies kündigte die litauische Ministerpräsidentin Ingrid Šimonite auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Kiew an.

Sie sagte auch, dass ein neues Hilfspaket für die Ukraine aus Litauen in naher Zukunft eintreffen wird. Es wird insbesondere 10 Kurzstrecken-Flugabwehrsysteme, 30 Raketen, Anti-Drohnen- und andere Ausrüstung sowie Munition enthalten.

„Außerdem stellen wir 35 Millionen Euro für den Kauf von Radaren und Ausrüstung für die Entminung der ukrainischen Gebiete bereit. Bis zum Ende des Herbstes hoffen wir, mehr als 5.000 Drohnen aus litauischer Produktion bereitstellen zu können“, sagte sie.

Šimonite fügte hinzu, dass die litauische Regierung sich verpflichtet hat, jährlich 0,25% des BIP für die Ukraine auszugeben.

„Meine Regierung wird dies nicht nur sicherstellen, sondern diesen Plan noch übertreffen“, sagte die litauische Ministerpräsidentin.

Am 24. August trafen die litauische Ministerpräsidentin Ingrida Šimonite und der polnische Präsident Andrzej Duda in Kiew ein und nahmen an den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag der Ukraine teil.