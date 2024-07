Mehr Daten über den Mörder von Farion - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Alle notwendigen Kräfte wurden eingesetzt, mehr Daten über den Täter dieses Verbrechens tauchen auf, hat das Staatsoberhaupt gesagt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte nach Anhörung des Berichts von Innenminister Ihor Klymenko, dass mehr Daten über den Täter des Mordes an der ehemaligen Abgeordneten und Philologin Irina Faryon auftauchen. Der Staatschef sagte dies in einer abendlichen Videobotschaft am Sonntag, den 21. Juli.

„Der Bericht des Innenministers über die Untersuchung des Mordes an Irina Farion. Ein schwieriger Prozess, aber alle notwendigen Kräfte sind involviert, und es gibt mehr Daten über den Täter dieses Verbrechens“, sagte der Präsident.

Selenskyj berichtete auch, dass er einen Bericht des Chefs des ukrainischen Sicherheitsdienstes Wassyl Maljuk gehört habe, wonach „es gute Ergebnisse bei der Bekämpfung von Kollaborateuren gibt. Es gibt jedoch auch einige Dinge, über die wir jetzt nicht öffentlich sprechen können. Der Angreifer muss es spüren“.

Wir erinnern daran, dass Irina Farion am Abend des 19. Juli in der Nähe ihres Hauses in Lwiw mit einer Schusswaffe in den Kopf getroffen wurde. Die Ex-Abgeordnete wurde ins Krankenhaus gebracht, aber die Sanitäter konnten ihr Leben aufgrund der schweren Wunde nicht retten.

Wegen des versuchten Mordes wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das nach dem Tod als vorsätzlicher Mord eingestuft wurde. Jetzt wird der Mörder von den Strafverfolgungsbehörden gesucht.