In Melitopol und Berdjansk waren laute Explosionen zu hören

Am Samstag, den 3. Juni, waren in den vorübergehend besetzten Städten Melitopol und Berdjansk, Region Saporischschja, laute Explosionen zu hören. Die Explosionen in Melitopol wurden von Bürgermeister Ivan Fedorow auf Telegram gemeldet.

„Einwohner von Melitopol berichten von mehr als fünf lauten Explosionen, die im nördlichen Teil der Stadt gut zu hören waren. Wir sind dabei, die Details herauszufinden“, schrieb er.

Fedorow stellte später fest, dass nördlich von Melitopol nach den Explosionen dichter Rauch zu sehen war, und postete ein Foto. „Wir sind dabei herauszufinden, was die Angreifer rauchen“, fügte der Bürgermeister hinzu.

Unterdessen wurden in Berdjansk mehr als zehn Explosionen gehört, schreibt der lokale Telegramkanal Berdjansk sjogodni.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwohner über Rauch in der Stadt berichten. „Es war laut in der Nähe des Hafens und des Flughafens“, heißt es in dem Bericht.

Der Kanal schreibt, dass die russischen Schiffe wieder aus dem Hafen von Berdjansk auslaufen.

„Verzeihung, aber ihr habt so hartnäckig auf uns eingedroschen, ihr wolltet doch bestimmt etwas mitnehmen, oder? Und jetzt gehen Sie schnell und unerwartet weg… Was, Sie brauchen das Getreide nicht mehr? Du hast dich entschieden, nicht zu stehlen, sondern dein Leben zu retten? Seltsame Entscheidung. Das hilft nicht“, heißt es in der Nachricht.

Später stellte der Telegram-Kanal fest, dass die Besatzungsbehörden die Tatsache der Zerstörung von Raketen am Himmel meldeten.

„Gleichzeitig haben die feindlichen Flugabwehrsysteme dafür gesorgt, dass Trümmer einer dieser Raketen auf die Stadt in der Nähe der katholischen Kirche und des Busbahnhofs an der Western Avenue gefallen sind. Infolgedessen wurde auch ein ziviles Fahrzeug am Busbahnhof beschädigt“, heißt es in dem Bericht.

Und am Tag zuvor wurde ein Auto mit vier Kollaborateuren in der besetzten Stadt Mykhaylivka in der Region Saporischschja in die Luft gesprengt.