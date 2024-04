Ein Meteorologe hat ein Wetter vorhergesagt, wie es nur einmal im Jahr vorkommt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

An diesem Wochenende wird in der Ukraine hervorragendes Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen erwartet. Dies berichtete die Meteorologin Natalija Didenko.

„Am Wochenende, dem 27. und 28. April, wird es in der Ukraine ein solches Wetter geben, wie es nur einmal im Jahr vorkommt“, sagte sie.

Laut der Meteorologin wird es sowohl nicht kalt als auch nicht heiß sein. In den Tagesstunden werden +18…+23 Grad erwartet, im Osten – bis zu +26 Grad.

„Überall, in allen Regionen der Ukraine, kein Regen, viel Sonnenschein, weiße Wolken, wenig Unkraut, üppiges grünes Gras mit Blumen, ein Meer von Flieder und in der Luft verströmt luxuriöses natürliches Parfüm“, freut sich Natalija Didenko.

Am 26. April wird in der Ukraine mancherorts Regen und Gewitter erwartet. Geringere Regenwahrscheinlichkeit in den östlichen Regionen, und im Süden wird es stellenweise Niederschlag geben.

„Die höchste Lufttemperatur wird, wie im Sommer, im Osten herrschen, +25…+28 Grad“, berichtete Natalija Didenko.

Ein Kälteeinbruch wird von der Region Schytomyr bis in die Region Winnyzja erwartet, wo die Thermometersäulen +9…+12 Grad anzeigen werden. In den westlichen Regionen werden +12…+18 Grad, im südlichen Teil von +19…+25 Grad und in den zentralen Regionen +18…+24 Grad erwartet.

In Kiew wird es heute zeitweise regnen, ein Gewitter ist möglich. „Aber es wird auch Auflockerungen geben, nicht so, dass der ganze Tag“, fügt der Meteorologe hinzu. Am Freitag werden in der Hauptstadt +12…+14 Grad erwartet.

Wie wir bereits geschrieben haben, wird dieser Sommer in der Ukraine laut den Meteorologen warm, aber erwarten Sie keine ungewöhnlich hohen Temperaturen. Die durchschnittliche Sommerlufttemperatur wird wahrscheinlich nur 1-2 Grad über der Norm liegen.