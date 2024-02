Michel und Selenskyj hatten ein Gespräch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Vorsitzende des Europäischen Rates, Charles Michel, hat erklärt, er habe ein Telefongespräch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj geführt. Sie haben über die Hilfe für die Ukraine gesprochen.

Laut Michel ging es in dem Gespräch mit Selenskyj um den zweiten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine. Sie sprachen auch über den 10. Jahrestag der Besetzung der Krim.

„Ich habe die eiserne finanzielle und militärische Unterstützung der EU für die Ukraine bekräftigt, so lange es nötig ist. Russland kann die Flammen der Demokratie in der Ukraine niemals auslöschen. Das Schicksal der Ukraine liegt in der EU“, so Michel.