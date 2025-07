Kellogg wird umfassende Informationen über das Potenzial Russlands und unsere Perspektiven erhalten, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Trumps Sondergesandter Keith Kellogg wird der Ukraine einen Besuch abstatten. Er wird umfassende Informationen über das Potenzial Russlands und die Aussichten unseres Landes erhalten.

Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Abendansprache.

Das Staatsoberhaupt sagte, er habe sich heute mit dem Militär und Verteidigungsminister Rustem Umjerow getroffen. Insbesondere haben sie nicht nur die Frontlinie, sondern auch weitere Maßnahmen besprochen.

„Die ukrainische Produktion, diplomatische Streiks und unsere Antwort auf die russischen Angriffe. Ich bin allen dankbar, die wirklich unerschütterlich unseren Staat, unsere Unabhängigkeit und unser Volk verteidigen“, sagte der Präsident.

Darüber hinaus teilte Selenskyj mit, dass sie auch über den Besuch von General Kellogg gesprochen haben. Insbesondere werden diese Woche Verhandlungen über weitere Unterstützung stattfinden.

Dem Präsidenten zufolge wird Trumps Sonderbeauftragter umfassend über das Potenzial Russlands und die Perspektiven der Ukraine informiert werden.

„Ich habe Generalstabschef Syrskyj und Generalstabschef Hnatov angewiesen, die Informationen zu präsentieren, die wir über das russische Potenzial und unsere Aussichten haben. Wir bereiten auch Treffen zwischen dem Sondergesandten von Präsident Trump und den Leitern des ukrainischen Sicherheitsdienstes und unserer Nachrichtendienste vor. Die Informationen werden vollständig sein“, resümierte der Staatschef.

Kellogg wird die ganze Woche in der Ukraine sein

Zur Erinnerung: Trumps Sondergesandter Keith Kellogg hat kürzlich angekündigt, dass er am Montag, den 14. Juli, die Ukraine besuchen wird. Er stellte auch klar, dass sein Besuch die ganze Woche dauern würde.

„Wir werden am Montag in Kiew sein. Wir werden also die ganze Woche dort sein“, sagte Kellogg.