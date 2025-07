Selenskyj nannte die Forderung der Ukraine in Istanbul

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Vertreter der Ukraine werden erneut auf der Notwendigkeit eines sofortigen und vollständigen Waffenstillstands bestehen, sagte der Präsident.

Vertreter der Ukraine werden bei den Gesprächen mit den Russen in Istanbul auf der Notwendigkeit eines sofortigen und vollständigen Waffenstillstands bestehen. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch, den 23. Juli in Telegram mit.

Er sagte, dass russische Drohnen heute Nacht die Energieinfrastruktur angegriffen haben, wodurch mehr als 220 Tausend Abonnenten in der Region Sumy ohne Stromanschluss waren.

„Im Laufe des Vormittags ist es uns gelungen, den größten Teil der Versorgung wiederherzustellen. Ab jetzt ist die Stromversorgung in der Region Sumy fast vollständig wiederhergestellt“, schrieb der Staatschef.

Nach Angaben des Staatschefs werden alle notwendigen Mittel dafür bereitgestellt.

„Und die Vertreter der Ukraine werden bei den heutigen Gesprächen in der Türkei erneut auf die Notwendigkeit eines sofortigen und vollständigen Waffenstillstands hinweisen, insbesondere bei solchen Angriffen auf die zivile Infrastruktur“, fügte Selenskyj hinzu.

Zur Erinnerung: Die ukrainische Delegation ist bereits in der Türkei eingetroffen und hat in Ankara bilaterale Gespräche mit der türkischen Seite geführt. Insbesondere der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak traf sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Später am Mittwochabend werden sich die ukrainische und die russische Delegation in Istanbul treffen. Auf der Tagesordnung stehen drei wichtige Punkte.