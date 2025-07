EU bereitet Rekordhaushalt vor - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein spezieller außerbudgetärer Fonds für die Ukraine wird sich in den nächsten sieben Jahren auf 88 Mrd. Euro belaufen, sagen Quellen.

Die Europäische Kommission könnte sich auf einen EU-Rekordhaushalt von 1,7 Billionen Euro einigen, von denen 88 Milliarden Euro an die Ukraine gehen werden. Dies wurde am Vortag von Politico berichtet.

Es wird angedeutet, dass wir über einen zentralisierten Haushalt von 1,717 Billionen Euro für einen Siebenjahreszeitraum ab 2028 sprechen. Wenn die Mitglieder der Europäischen Kommission unter der Leitung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dieser Zahl zustimmen, würden die Gesamtausgaben in den sieben Jahren ab 2028 auf 1,23 Prozent des Bruttonationaleinkommens steigen, gegenüber etwa 1,1 Prozent im laufenden Zeitraum.

„Die Summe wurde von vier EU-Beamten und Diplomaten bestätigt, aber, was beweist, wie geheimnisvoll die endgültige Zahl bleibt, selbst die meisten der 27 Kommissare haben sie bis zum späten Dienstag nicht gesehen. Sie werden sich am Mittwochmorgen zur endgültigen Genehmigung treffen. Die Kommission lehnte eine Stellungnahme ab“, so die Publikation.

Gleichzeitig wird behauptet, dass sich der spezielle außerbudgetäre Fonds für die Ukraine in den nächsten sieben Jahren auf 88 Mrd. Euro belaufen wird.

Zuvor hatten die Medien berichtet, dass die EU einen 100-Milliarden-Euro-Fonds für die Ukraine vorbereitet. Das neue Finanzierungssystem wird dem bestehenden Modell folgen, bei dem die Europäische Kommission die Ukraine in Form von Zuschüssen und günstigen Darlehen unterstützt, so die Quellen.