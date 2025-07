Nachrichten vom 2. Juli: Der IWF hat sein Negativszenario für die Ukraine geändert, die Autobahn Kiew - Tschop in der Region Schytomyr wurde gesperrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben sie heute gesprochen?

Über Tanker, die nach Russland fahren. Eine Serie mysteriöser Explosionen auf Öltankern hat in der Welt der Schifffahrt Besorgnis ausgelöst. Beobachter vermuten, dass diese Anschläge Teil einer staatlichen Sabotagekampagne sein könnten.

Zur Gaseinspeisung. Im Juni 2025 pumpte die Ukraine 1,35 Milliarden Kubikmeter Erdgas in unterirdische Gasspeicher (UGS).

Über das IWF-Szenario für die Ukraine. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat das Negativszenario bei der achten Überprüfung der Erweiterten Fondsfazilität (EFF) für die Ukraine leicht verändert und schlägt alternative, pessimistischere Szenarien vor.

Zum sozialen Mietwohnungsbau. Das Ministerkabinett hat ein ehrgeiziges Pilotprojekt zur Schaffung eines Fonds für kommunale Mietwohnungen auf den Weg gebracht.

Über die Explosion einer Tankstelle in der Region Schytomyr. Aufgrund eines Notfalls auf 126 km der Autobahn M-06 Kiew – Tschop (in der Nähe des Dorfes Berezina, Region Schytomyr) ist der Verkehr in beiden Richtungen blockiert.

Zuvor hatte die Stadtverwaltung von Schytomyr berichtet, dass sich an einer Tankstelle auf der Autobahn in Richtung Kiew, hinter der Umgehungsstraße, eine Explosion ereignet hat. Die Ursachen des Vorfalls werden derzeit ermittelt.

EP exklusiv.

Die Krise der Neubauten in Kiew

Im Jahr 2024 wurden in Kiew 22 Tausend neue Wohnungen in Betrieb genommen, fast ein Rekord seit 2018. Diese Zahlen bedeuten jedoch nicht, dass sich der Primärmarkt erholt, wie eine Analyse von EP zeigt.