Langstreckendrohnen des Hauptnachrichtendienstes schlagen in einer Ölraffinerie in der Region Krasnodar zu, Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute, am 7. Juli, haben ukrainische Langstreckendrohnen die Ölraffinerie Ilya Shamar angegriffen. Sie befindet sich in der Region Krasnodar in Russland.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Quellen.

Den Quellen zufolge führte der Angriff zu einem Treffer in einer der Verarbeitungshallen der Raffinerie.

Der Anschlag verursachte ein Feuer und brachte einige Produktionsprozesse zum Stillstand.

Lokale russische Medien bestätigten ebenfalls den Angriff und berichteten von Explosionen auf dem Gelände der Raffinerie.

Die Ilya Shamar Ölraffinerie ist eine Ölraffinerie in der Region Krasnodar und eine der führenden Ölraffinerien im südlichen Föderationskreis.

KNGK-INPZ empfängt, lagert und verarbeitet Kohlenwasserstoff-Rohstoffe und versendet Fertigprodukte per Straße und Schiene.

Diese Raffinerie ist Teil des militärisch-industriellen Komplexes des Aggressorstaates und ist direkt in den Angriffskrieg gegen die Ukraine involviert.

Am Abend des 26. Juni griffen die Angriffsdrohnen des Main Intelligence Directorate das Raketentreibstoff-, Treibstoff- und Schmiermittellager des 1061st Materiel Centre der russischen Streitkräfte in Brjansk an. Nach vier Explosionen brach in dem Tanklager ein Feuer aus.

Nach Angaben von RBK Ukrajina wurden die Lagerhäuser von ukrainischen Beaver-, Baklan- und Obriy-Drohnen angegriffen.