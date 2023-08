Das Ministerium für Agrarpolitik hat den Schaden durch den Angriff auf den Hafen bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis zu fünf Tonnen landwirtschaftlicher Produkte wurden im Hafen von Reniya in der Region Odessa durch einen russischen Drohnenangriff am Dienstagabend zerstört. Dies erklärte der Erste Stellvertretende Minister für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine, Taras Vysotsky, am Mittwoch, den 16. August, in einer Fernsehsendung.

„Leider müssen wir feststellen, dass Russland weiterhin terroristische Angriffe auf die zivile Infrastruktur, einschließlich der Hafeninfrastruktur der Donauregion, durchführt. Durch den jüngsten Drohnenangriff gingen Tausende von Tonnen an Waren im Wert von Millionen von Dollar verloren. Wenn wir über die Mengen sprechen, waren es insgesamt 3 bis 5 Tausend Tonnen an Produkten“, betonte er.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass der Export ukrainischer Produkte weiterlaufe und die Russische Föderation nur einen kleinen Teil der von der Ukraine zum Verkauf vorbereiteten Produkte vernichtet habe.

„Außerdem konnte in diesem Jahr dank der Bemühungen der Landwirte und günstiger Wetterbedingungen eine große Ernte eingefahren werden. Nach den vorläufigen Prognosen wird es dieses Jahr 3 bis 5 Prozent mehr Produkte geben als letztes Jahr“, sagte er.